Bağlar Belediyesi kullanılamaz hale gelen parke taşlarını değiştiriyor - Son Dakika

Bağlar Belediyesi kullanılamaz hale gelen parke taşlarını değiştiriyor

01.01.2021 15:29
Bağlar Belediyesi kullanılamaz hale gelen parke taşlarını değiştiriyor, System.String[]

Bağlar Belediyesi, ilçe merkezindeki mahallelerde kullanılamaz hale gelen parke taşlarını değiştiriyor.

Bağlar Belediyesi, ilçe merkezindeki mahallelerde kullanılamaz hale gelen parke taşlarını değiştiriyor.

Bağlar Belediyesi tarafından başlatılan "Cadde ve Sokaklarımıza İlmek İlmek Hizmet Döşüyoruz" projesi ile mahalleler yeni bir görünüme kavuşuyor.

İlçede nüfus yoğunluğunun fazla olduğu Selahaddin Eyyubi Mahallesinde asfaltlama çalışmaları ve parke taşı döşeme işlemi devam ediyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçenin her karışına yapılacak hizmetleri önemsediklerini söyledi.

Başkan Beyoğlu, "Selahaddin Eyyubi mahallemizde yaz döneminde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirmiştik. Vatandaşlarımızın bir diğer talebi parke taşlarının yenilenmesiydi. Hem kaldırım düzenlemesi yaptık hem de parke taşlarını döşeyerek özellikle kış döneminde rahat bir ulaşım imkanı olmasını sağladık. Diğer mahallelerimizde hizmet çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bağlar Belediyesi, Selahaddin Eyyubi, Hisarcık, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağlar Belediyesi kullanılamaz hale gelen parke taşlarını değiştiriyor - Son Dakika


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