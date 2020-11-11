Bağlar Belediyesinden temizlik çalışması - Son Dakika

Diyarbakır'ın merkez Bağlar Belediyesi boş arazi ve harabe yapılarda temizlik çalışması başlattı.

Bağlar Belediyesinde yapılan açıklamaya göre, yürütülen çalışmalarda şu ana kadar 30'a yakın arsa ve kullanılamaz haldeki yaklaşık 70 harabe yapı temizlendi.

Göreve geldikten sonra başlatmış oldukları temizlik seferberliğinin yıl boyunca aralıksız sürdürüldüğünü belirten Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, boş araziler ve harabe yapılarla ilgili çok şikayet geldiğini, bunu dikkate alarak ekipler oluşturduklarını kaydetti.

Boş arsa ve arazilerdeki atık ve çöpleri temizleyerek görüntü kirliliğine son verdilerini anlatan Beyoğlu, "Çeşitli nedenlerle terk edilmiş olan harabe ve metruk yapıları da temizleyerek güvenli hale getiriyoruz. Amacımız temiz ve güvenilir bir şehir yaratmaktır. Belediyemizin tüm imkanları bu anlamda vatandaşlarımızın hizmetindedir. Vatandaşın sorun ve taleplerini esas alarak hızlı ve pratik çözümler üreten belediyecilik anlayışımız bundan sonra da aynı doğrultuda devam edecektir." dedi.