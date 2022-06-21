Bağlar Belediyesinden yol çalışması - Son Dakika
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Bağlar Belediyesinden yol çalışması

21.06.2022 15:40
Bağlar Belediyesinden yol çalışması

Bağlar Belediyesi, ulaşımı rahatlatmak amacıyla yeni yol çalışmalarını sürdürüyor.

Bağlar Belediyesi, ulaşımı rahatlatmak amacıyla yeni yol çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Bağcılar Mahallesi'nde ulaşımı ve yaşamı rahatlatmayı amaçlayan yollar kaldırım çalışmaları ve yürüyüş alanlarıyla modern hale getirildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, son üç yılda hayata geçirdikleri projelerle bölgenin uzun vadeli alt ve üst yapı sorunlarını çözüme kavuşturduklarını belirtti.

Bağcılar Mahallesi'nde yeni yaşam alanlarının inşa edildiği bölgelerde imar yollarının açılıp, kaldırım, yürüyüş yolları ve çevrede yeşil alanların hayata geçirilerek vatandaşların hizmetine sunulacağını aktaran Beyoğlu, şöyle devam etti:

"Toplam 870 metre uzunluk ve 39 metre genişlikten oluşan, üç ayrı sokağı birleştiren yolun açılmasından sonra kaldırım, yürüyüş yolu ve yeşil alan çalışmalarına başlandı. Kaldırım ve yürüyüş güzergahının tamamlanmasından sonra çevrede yapılacak yeşil alanlarla sokakların modern bir yaşam alanı haline getirilmesini amaçlıyoruz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bağlar Belediyesinden yol çalışması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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