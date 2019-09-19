Bağlılık Aslı
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"Bağlılık Aslı"Gelecek yıl gerçekleşecek olan 92. Akademi Ödüllerinde, "Yabancı Dilde Uluslararası Uzun Metraj Film" dalında (Oscar) adayı olarak belirlenen "Bağlılık Aslı" adlı filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Semih Kaplanoğlu üstleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:54 Kaynak: AA
"Bağlılık Aslı"
Gelecek yıl gerçekleşecek olan 92. Akademi Ödüllerinde, "Yabancı Dilde Uluslararası Uzun Metraj Film" dalında (Oscar) adayı olarak belirlenen "Bağlılık Aslı" adlı filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Semih Kaplanoğlu üstleniyor.
Modern çağda anne-baba ve çocuk ilişkilerine odaklanan dram türündeki yapımda, bebeğini dünyaya getirmesinin ardından iş dünyasına geri dönmeye çalışan bir kadının hayatı anlatılıyor.
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