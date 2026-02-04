Bahar Bayramı'nda Rekor Seyahat

BEİJİNG, 4 Şubat (Xinhua) -- Çin demiryolları, 2026 Bahar Bayramı seyahat yoğunluğunun ilk günü olan pazartesi günü yaklaşık 12,24 milyon yolcu taşıdı.

Çin Devlet Demiryolu Grubu Limited Şirketi'nden salı günü yapılan açıklamaya göre, 12306 numaralı demiryolu bilet rezervasyon platformu üzerinden, 13 Mart'ta sona erecek 40 günlük yoğunluk dönemi kapsamında salı saat 08.00 itibarıyla toplam 84,49 milyon tren bileti satıldı.

Chunyun olarak da bilinen seyahat yoğunluğunun ikinci gününde ülke genelinde 11,15 milyon yolculuk yapılması beklenirken, şirket artan talebi karşılamak amacıyla 879 ek tren seferi planlandığını duyurdu.

Bu yıl 17 Şubat'a denk gelen ve "Bahar Bayramı" olarak da bilinen Çin Yeni Yılı kapsamında resmi tatil 9 gün sürecek.

Yıllık seyahat yoğunluğunun, bölgeler arası 9,5 milyar yolcu hareketiyle rekor kırması öngörülürken, bu yoğunluğun yaklaşık 540 milyonluk kısmının demiryollarıyla gerçekleşeceği tahmin ediliyor.