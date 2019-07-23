Son Dakika Haberleri: Bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren iki komşu yakalandı
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Bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren iki komşu yakalandı

1 saat önce

Adana'da bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren iki komşu gözaltına alındı.

Adana'da bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren iki komşu gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla, merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde A.T. (42) ve bitişikteki komşusu A.İ'nin (51) evlerinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti.
Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, evlerin bahçesinde ekili halde 242 kök Hint keneviri ele geçirdi. Şüphelilerden A.T'nin evinde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği de bulundu.
Olayla ilgili şüpheliler A.T. ve A.İ. gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren iki komşu yakalandı
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Mahallesi, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:38 Kaynak: AA
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