Bahçeli: "Biz Türk Milleti İçin Her Türlü Fedakarlığa Hazır Olacağız"
1 saat önce
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması Bahçeli'ye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından tesbih hediye edilmesi ADANA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin kuruluşunun 50.
- MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin konuşması
Bahçeli'ye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu
ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
tarafından tesbih hediye edilmesi ADANA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen programda konuştu. -13-
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:28 Kaynak: AA
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