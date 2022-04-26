Bahçeli'den Gezi Mahkumiyetleri Yorumu: "Mahkemeye Saygı Duyulmalıdır" - Son Dakika
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Bahçeli'den Gezi Mahkumiyetleri Yorumu: "Mahkemeye Saygı Duyulmalıdır"

26.04.2022 12:08

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gezi Davası'ndan çıkan hapis cezaları ile ilgili soru üzerine, “Yargıya saygı duyulmalıdır. Konu üzerinde uzun yıllar tartışmalarla bunu önlemeye çalışanlar da yargının bu kararıyla saygılı olarak her şeyi artık kabullenmek durumunda olmalıdır” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gezi Davası'ndan çıkan hapis cezaları ile ilgili soru üzerine, "Yargıya saygı duyulmalıdır. Konu üzerinde uzun yıllar tartışmalarla bunu önlemeye çalışanlar da yargının bu kararıyla saygılı olarak her şeyi artık kabullenmek durumunda olmalıdır" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısı sonrasında salondan ayrılırken TBMM'de gazetecilerin Gezi davası ile ilgili sorusunu yanıtladı. Gezi Davası'nda mahkemenin iş insanı Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay ve tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'ye 18'er yıl hapis cezası verdiğinin anımsatılması üzerine Bahçeli, "Yargıya saygı duyulmalıdır. Konu üzerinde uzun yıllar tartışmalarla bunu önlemeye çalışanlar da yargının bu kararıyla saygılı olarak her şeyi artık kabullenmek durumunda olmalıdır" dedi.

MHP'den ocak ayında istifa eden Süleyman Sazak'ın "Bugünden itibaren Osman (Kavala) kardeşimdir" sözlerinin anımsatılması üzerine ise Bahçeli, "Sayın Süleyman Sazak'ın bizimle bir ilişkisi kalmamıştır" demekle yetindi.

Bahçeli'den Gezi Mahkumiyetleri Yorumu: Mahkemeye Saygı Duyulmalıdır
Bahçeli'den Gezi Mahkumiyetleri Yorumu: Mahkemeye Saygı Duyulmalıdır
Bahçeli'den Gezi Mahkumiyetleri Yorumu: Mahkemeye Saygı Duyulmalıdır
Bahçeli'den Gezi Mahkumiyetleri Yorumu: Mahkemeye Saygı Duyulmalıdır

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Milliyetçi Hareket Partisi, MHP Genel Başkanı, Süleyman Sazak, Devlet Bahçeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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