Bahçeli: HDP, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılmalıdır - Son Dakika

Bahçeli: HDP, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP'nin kapatılması için açılan davaya ilişkin "HDP, siyasi kisveye bürünmüş suç örgütüdür, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılması tarihe, millete, adalete ve gelecek nesillere namus görevidir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılma istemiyle hazırladığı iddianameyi dün itibarıyla Anayasa Mahkemesi'ne göndermesi hakkın, hukukun ve adaletin sesidir ve bu gelişme milletin yüreğine su serpmiştir" dedi.

MHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tek aday olduğu 'İstiklal için birlik, istikbal için dirlik' ve 'Kazanan Türkiye olacak' temasıyla düzenlenen kurultayda, yaklaşık bin 321 delege oy kullanacak. Kovid-19 salgınına karşı tedbirlerin uygulandığı kurultay salonunda partililer, basın mensupları ve davetlilere maske ve dezenfektan verilirken kurultaya katılan herkesin testleri yapıldı. Kurultayın yapıldığı salona 'Safımız belli, tarafımız belirgin, sevdamız millettir', 'Birlikte başardık 1923, birlikte başaracağız 2023', 'Cumhur ittifakında birlik Türkiye'de dirlik', 'Terörle mücadele andımız milli beka ahdımız', 'Türk Devletinin istiklali Türk gençliğinin istikbali' afişleri asıldı.