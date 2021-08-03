Bahçeli: "HDP'nin bir eş genel başkanı tarafından ileri sürülen, 'Kürt halkına sistematik katliam politikası izleniyor' iddia ve ifadesi alenen halkı... - Son Dakika

Bahçeli: "HDP'nin bir eş genel başkanı tarafından ileri sürülen, 'Kürt halkına sistematik katliam politikası izleniyor' iddia ve ifadesi alenen halkı kin ve düşmanlığa kışkırtan şerefsiz bir bühtan olarak öne çıkmıştır. Her kelimesinde suçun unsurlarını barındıran bu onursuz açıklama karşısında cumhuriyet savcılarının derhal harekete geçmesi adalet ve ahlakın itibarı gereğidir ve bizim de akut bir beklentimizdir." - ANKARA