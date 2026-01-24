Bahçeli: Suriye Gelişmeleri Türkiye İçin Olumlu - Son Dakika
Bahçeli: Suriye Gelişmeleri Türkiye İçin Olumlu

24.01.2026 23:20
MHP lideri Bahçeli, Suriye'nin toprak bütünlüğünün Türkiye için olumlu gelişmeler taşıdığını belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " Suriye'nin toprak bütünlüğü bakımından gelişmeler olumludur. Suriye'de şimdiye kadar olanlar Türkiye için müspet" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, özel bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu. Suriye'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, "Suriye'nin toprak bütünlüğü bakımından gelişmeler olumludur. Suriye'de şimdiye kadar olanlar Türkiye için müspet. SDG/YPG Suriye'den tamamen sökülüp atılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin geleceği açısından güvenliğin temel bir öncelik olduğuna dikkati çeken Bahçeli, barış ortamının sağlanmasının ekonomik gelişmeye de katkı sunacağını belirtti. Bahçeli, "Milletimizin huzuru ve devletimizin güçlenmesi için teröre ayrılan kaynakların refah ve yatırıma yönelmesi büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

DEM Partili vekillerle tokalaşması hakkında gelen soruya cevap veren Bahçeli, şunları kaydetti:

"DEM Parti ile tokalaşmama dair pek çok yorum yapıldı. O tokalaşma anlıktı. Cumhurbaşkanımız konuşmasını yaptıktan sonra şöyle bir Genel Kurul salonuna baktım. Bizim milletvekili arkadaşlarımız ve AK Partililer alkışlıyordu ancak muhalefet sadece bakıyordu. O esnada Türkiye için bir adım gerekiyordu. Gidip DEM Partililer ile tokalaştım. Aralarında yakınını kaybeden bir vekil de vardı, kendisine başsağlığı diledim. Şaşırdılar." - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Türkiye, Ekonomi, Suriye, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
