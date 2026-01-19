Bahçelievler'de Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bahçelievler'de Karla Mücadele Devam Ediyor

Bahçelievler\'de Karla Mücadele Devam Ediyor
19.01.2026 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler Belediyesi, kar yağışına karşı 7/24 mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bahçelievler Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışına karşı ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı öncesi hazırlıklarını tamamlayan belediye, karın etkisini göstermesiyle ekiplerini sahaya yönlendirdi.

Vatandaşların günlük yaşamlarının aksamaması ve ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ilçede 7/24 esasına göre çalışmalar sürdürülüyor.

Belediyenin karla mücadele ekipleri ana arterler, ara sokaklar, okul ve hastane çevreleri başta olmak üzere ilçenin tüm noktalarında yol tuzlama, kar küreme ve kaldırım temizleme çalışmalarını aralıksız yürütüyor.

Zorlu hava koşullarında sahada bulunan vatandaşlara ise sıcak çorba ikramı yapılarak destek sağlanıyor.

Olası acil durumlara anında müdahale edebilmek amacıyla oluşturulan kriz merkezi, sahadaki ekiplerle koordineli çalışmalarını sürdürüyor.

Aynı zamanda sokak hayvanları için mama ve su bırakma çalışmaları devam ederken parklar ve ağaçlık alanlarda da olası risklere karşı ekipler teyakkuz halinde bulunuyor.

1500 personel, 130 araç görev başında

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, kentte beklenen kar yağışının gerçekleştiğini belirtti.

Kar hazırlıklarını sahada inceleyen Bahadır, belediye olarak hazırlıklarını önceden tamamladıklarını aktararak, "Bugün itibarıyla sahada aktif şekilde faaliyete geçtik. 1500 kişilik ekibimiz ve yaklaşık 130 aracımızla ikram araçlarımızdan greyderlere, kepçelerden çekicilere kadar tüm ekipmanlarımız komşularımızın hizmetinde." ifadelerini kullandı.

Yolda kalabilecek vatandaşlar için gerekli tüm önlemleri aldıklarına dikkati çeken Bahadır, şunları kaydetti:

"Sokak hayvanlarımızı da unutmadık. Mama ve su bırakma çalışmalarımız sürüyor. Bahçelievlerli komşularımız müsterih olsun. Herhangi bir olumsuzluk durumunda 7/24 hizmet veren 444 0 311 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilirler. Temennimiz, felakete dönüşmeden ve trafik aksaklıkları yaşanmadan keyifli bir kar yağışı yaşanmasıdır."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Bahçelievler, Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
İlber Ortaylı’dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın aracına saldırı düzenlendi Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırı düzenlendi
Resmi açıklama geldi Acun Ilıcalı’nın Hull City’si Manchester United’dan transfer yaptı Resmi açıklama geldi! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Manchester United'dan transfer yaptı
İrfan Can Kahveci’den güne damga vuracak Fenerbahçe açıklaması İrfan Can Kahveci'den güne damga vuracak Fenerbahçe açıklaması

18:18
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme 3 kişi tutuklandı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı
17:31
“Şeriat“ çıkışıyla gündem olan Esra Erol’dan eleştirilere yanıt
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
17:28
Eski futbolcu Ümit Karan’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
16:50
Kabine toplantısı başladı Masada kritik konu başlıkları var
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 18:46:51. #7.11#
SON DAKİKA: Bahçelievler'de Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.