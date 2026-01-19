Bahçelievler\'de Karla Mücadele Devam Ediyor

Bahçelievler Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışına karşı ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı öncesi hazırlıklarını tamamlayan belediye, karın etkisini göstermesiyle ekiplerini sahaya yönlendirdi.

Vatandaşların günlük yaşamlarının aksamaması ve ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ilçede 7/24 esasına göre çalışmalar sürdürülüyor.

Belediyenin karla mücadele ekipleri ana arterler, ara sokaklar, okul ve hastane çevreleri başta olmak üzere ilçenin tüm noktalarında yol tuzlama, kar küreme ve kaldırım temizleme çalışmalarını aralıksız yürütüyor.

Zorlu hava koşullarında sahada bulunan vatandaşlara ise sıcak çorba ikramı yapılarak destek sağlanıyor.

Olası acil durumlara anında müdahale edebilmek amacıyla oluşturulan kriz merkezi, sahadaki ekiplerle koordineli çalışmalarını sürdürüyor.

Aynı zamanda sokak hayvanları için mama ve su bırakma çalışmaları devam ederken parklar ve ağaçlık alanlarda da olası risklere karşı ekipler teyakkuz halinde bulunuyor.

1500 personel, 130 araç görev başında

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, kentte beklenen kar yağışının gerçekleştiğini belirtti.

Kar hazırlıklarını sahada inceleyen Bahadır, belediye olarak hazırlıklarını önceden tamamladıklarını aktararak, "Bugün itibarıyla sahada aktif şekilde faaliyete geçtik. 1500 kişilik ekibimiz ve yaklaşık 130 aracımızla ikram araçlarımızdan greyderlere, kepçelerden çekicilere kadar tüm ekipmanlarımız komşularımızın hizmetinde." ifadelerini kullandı.

Yolda kalabilecek vatandaşlar için gerekli tüm önlemleri aldıklarına dikkati çeken Bahadır, şunları kaydetti:

"Sokak hayvanlarımızı da unutmadık. Mama ve su bırakma çalışmalarımız sürüyor. Bahçelievlerli komşularımız müsterih olsun. Herhangi bir olumsuzluk durumunda 7/24 hizmet veren 444 0 311 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilirler. Temennimiz, felakete dönüşmeden ve trafik aksaklıkları yaşanmadan keyifli bir kar yağışı yaşanmasıdır."