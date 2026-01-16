Bahçelievler'de Kuyumcuya Maskeli Soygun - Son Dakika
Bahçelievler'de Kuyumcuya Maskeli Soygun

Bahçelievler\'de Kuyumcuya Maskeli Soygun
16.01.2026 00:07
Bir maskeli soyguncu, bahçelievlerdeki kuyumcudan 3 milyon lira değerinde altın çalarak kaçtı.

Bahçelievler'de bir kuyumcuya giren maskeli soyguncu, silah zoruyla yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın alarak kaçtı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Bahçelievler Kocasinan Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, maskeli bir kişi, kuyumcuda müşteri olduğu sırada iş yerine girerek silahıyla, iş yeri sahibini tehdit etti. Şüpheli, yanında getirdiği çantaya altınların doldurulmasını istedi. İş yeri sahibi sakin olmasını söyleyerek, zanlının verdiği çantaya altınları doldurdu. Yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın bulunan çantayı alan şahıs, daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

Soygun sırasında kuyumcunun alarm butonuna basılması üzerine kısa sürede polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, soygun anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, silahlı ve maskeli şüphelinin kuyumcuya girmesi, iş yeri sahibine silah doğrulttuğu anlar kaydedildi. İçerde iş yeri sahibiyle konuşan müşteri kadının panik yaşadığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bahçelievler, Güvenlik, Ekonomi, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Bahçelievler'de Kuyumcuya Maskeli Soygun - Son Dakika

22:58
SON DAKİKA: Bahçelievler'de Kuyumcuya Maskeli Soygun - Son Dakika
