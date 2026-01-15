Bahçelievler'de Silahlı Kuyumcu Soygunu - Son Dakika
Bahçelievler'de Silahlı Kuyumcu Soygunu

15.01.2026 23:23
Maskeli soyguncu, kuyumcudan 3 milyon lira değerinde altın çalarak kaçtı. Polis, zanlıyı arıyor.

Bahçelievler'de kuyumcuya giren bir kişi silah zoruyla yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın çaldı.

Mahmutbey Caddesi'ndeki kuyumcuya giren maskeli bir kişi, silahla iş yeri sahibini tehdit ettikten sonra yanında getirdiği çantaya altınları doldurmasını istedi.

İş yeri sahibi sakin olmasını söyleyerek, şüphelinin verdiği çantaya altınları koydu.

İçinde yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın bulunan çantayı alan zanlı, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Bu sırada kuyumcunun iş yerinin güvenlik sistemindeki alarm butonuna basması üzerine, kısa sürede olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, soygun anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, silahlı ve maskeli soyguncunun iş yerine girmesi, kuyumcuya silah doğrultması, bunu gören kadın müşterinin korkarak kenara çekilmesi ve iş yeri sahibinin şüphelinin verdiği çantaya altınları koyması yer aldı.

Kaynak: AA

Bahçelievler, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

