Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava etkisini sürdürüyor.
Yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.
Bölgede kar yağışının yarın da aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Bahçesaray'da Eğitime Kar Engeli
