Son Dakika Haberleri: Bahçeşehir Koleji, Enisey ile yarın deplasmanda karşılaşacak
Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji, Enisey ile yarın deplasmanda karşılaşacak - Son Dakika Spor

Bahçeşehir Koleji, Enisey ile yarın deplasmanda karşılaşacak

6 saat önce

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu ilk hafta maçında yarın Rusya temsilcisi Enisey ile deplasmanda karşılaşacak.

Bahçeşehir Koleji, Enisey ile yarın deplasmanda karşılaşacak, System.String[]

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu ilk hafta maçında yarın Rusya temsilcisi Enisey ile deplasmanda karşılaşacak.

Krasnoyarsk şehrindeki Arena Sever'de oynanacak karşılaşma, TSİ 15.30'da başlayacak.

L Grubu'nda ayrıca Pınar Karşıyaka ile Hollanda'nın ZZ Leiden takımı yer alıyor.

basketbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:22 Kaynak: AA
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