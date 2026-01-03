Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Aliağa Petkim Spor'u 100-60'lık skorla mağlup etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Hüseyin Çelik, Duhan Köyiçi, Uğur Akyıldız
Bahçeşehir Koleji: Matthew Mitchell 9, Trevion Williams 10, Tyler Cavanaugh 5, Malachi Flynn 22, İsmet Akpınar 2, Calep Homesley 9, Jordan Matthew Ford 12, Hunter Hale 17, Göktüğ Baş 6, Furkan Haltalı 6
Başantrenör: Marko Barac
Aliağa Petkim Spor: David Efianayi 13, Jehyve Floyd 6, Stanley Whittaker 11, Selim Şav, Uzodinma Utomi, Yannick Franke 11, Roberts Blumbergs 12, Emre Sonsırma, Martynas Sajus 7, Mustafa Kurtuldum, Kerem Soyuçaylı, Hüseyin Seviğ
Başantrenör: Özhan Çıvgın
1. Periyot: 22-12 (Bahçeşehir Koleji lehine)
Devre: 40-33 (Bahçeşehir Koleji lehine)
3. Periyot: 67-48 (Bahçeşehir Koleji lehine) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Bahçeşehir Koleji'nden Farklı Zafer - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.