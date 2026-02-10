Bahçeşehir Koleji, Neptunas ile Çeyrek Final İçin Mücadele Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Bahçeşehir Koleji, Neptunas ile Çeyrek Final İçin Mücadele Edecek

10.02.2026 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçeşehir Koleji, Litvanya'da Neptunas ile çeyrek final mücadelesi verecek. Maç TSİ 21.00'de.

Bahçeşehir Koleji, Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda grup etabının 18. ve son haftasında Litvanya'nın Neptunas ekibiyle yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Svyturio Arena'da oynanacak A Grubu mücadelesi, TSİ 21.00'de başlayacak.

Geride kalan 17 maçta 11 galibiyet, 6 mağlubiyet ve averajla ikinci sırada yer alan Bahçeşehir Koleji, karşılaşmayı kazanması durumunda adını direkt çeyrek finale yazdıracak.

Neptunas ise 7 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 8. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan müsabakayı, Litvanya temsilcisi 100-85 kazanmıştı.

Gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımların direkt çeyrek finale adını yazdıracağı organizasyonda, ardından gelen 4'er takım ise 8'li final turunda mücadele edecek. 8'li final ve çeyrek final etabı, tek maç eleme usulü oynanacak.

Kaynak: AA

Litvanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji, Neptunas ile Çeyrek Final İçin Mücadele Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Hayvanlarına yem alamayan vatandaşın isyanı: Yemin ederim içim yanıyor Hayvanlarına yem alamayan vatandaşın isyanı: Yemin ederim içim yanıyor
Korkunç kaza Şarampole yuvarlanan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti Korkunç kaza! Şarampole yuvarlanan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
Şarkıcı Ömer Danış yoğun bakımda Acil kan çağrısı yapıldı Şarkıcı Ömer Danış yoğun bakımda! Acil kan çağrısı yapıldı
Real Madrid tek başına kaldı Dünya devi tartışmalı projeden resmen çekildi Real Madrid tek başına kaldı! Dünya devi tartışmalı projeden resmen çekildi

09:39
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı 2 doktor gözaltına alındı
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı
09:27
İstanbul’a 4. kar yağışı geliyor Tarih verildi
İstanbul'a 4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi
09:19
Süper Lig devinde bir kriz daha Yıldız isim ’’Ben gidiyorum’’ dedi
Süper Lig devinde bir kriz daha! Yıldız isim ''Ben gidiyorum'' dedi
08:37
Arap dünyasında Epstein depremi: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum
Arap dünyasında Epstein depremi: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum
08:34
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu Savcı Yavuz Engin’in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Savcı Yavuz Engin'in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor
08:14
5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı 14 ilde 305 şüpheli yakalandı
5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı! 14 ilde 305 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 10:12:35. #.0.5#
SON DAKİKA: Bahçeşehir Koleji, Neptunas ile Çeyrek Final İçin Mücadele Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.