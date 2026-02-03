Eurocup A Grubu 17. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, evinde karşılaştığı Polonya ekibi Slask Wroclaw'a 82-80'lik skorla yenildi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Arturas Sukys, Vasiliki Tsaroucha, Christian Theis
Bahçeşehir Koleji: Cavanaugh 9, Flynn 16, Matt Mitchell, Trevion Williams 11, Homesley 6, Mateusz Ponitka 9, Koprivica 6, Kenan Sipahi 10, Jordan Ford 8, Hunter Hale 5
Başantrenör: Marco Barac
Slask Wroclaw: Kadre Gray 19, Noah Kirkwood 13, Angel Castillo 9, Jakub Urbaniak 6, Ajdin Penava 4, Stefan Dordevic 17, Kulikowski 6, Wisniewski 3, Coleman-Jones 2, Czerniewicz 3
Başantrenör: Ainars Bagatskis
1. Periyot: 20-18 (Slask Wroclaw lehine)
Devre: 42-35 (Slask Wroclaw lehine)
3. Periyot: 60-57 (Slask Wroclaw lehine) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Bahçeşehir Koleji, Slask Wroclaw'a Yenildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?