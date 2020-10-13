Bahçesindeki otomobilinde öldüğü 10 gün sonra ortaya çıktı - Son Dakika

Bahçesindeki otomobilinde öldüğü 10 gün sonra ortaya çıktı

13.10.2020 11:56
Bahçesindeki otomobilinde öldüğü 10 gün sonra ortaya çıktı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de 2 katlı müstakil evinde yalnız yaşayan Ali Karataş (62), bahçede park halindeki otomobilinde ölü bulundu.

ESKİŞEHİR'de 2 katlı müstakil evinde yalnız yaşayan Ali Karataş (62), bahçede park halindeki otomobilinde ölü bulundu. Polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Karataş'ın 10 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Muttalip Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde yalnız yaşayan Ali Karataş'ı  bahçesinde park halinde olan kapısı açık otomobilinde hareketsiz halde bulan bir komşusu, polisi aradı. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Karataş'ın en az 10 gün önce hayatını kaybettiğini tespit etti. Kimsesi olmadığı öğrenilen Ali Karataş'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.Yetiştirdiği sebze ile meyveleri satarak geçimini sağladığı öğrenilen Karataş'ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.


Bahçesindeki otomobilinde öldüğü 10 gün sonra ortaya çıktı
Bahçesindeki otomobilinde öldüğü 10 gün sonra ortaya çıktı
Bahçesindeki otomobilinde öldüğü 10 gün sonra ortaya çıktı

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bahçesindeki otomobilinde öldüğü 10 gün sonra ortaya çıktı - Son Dakika

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