Bahçesinden topladığı meyveleri öğrencilerine ikram ediyor - Son Dakika

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir okulda öğretmenlik yapan Vedat İleri, bahçesinde yetiştirdiği meyveleri toplayıp okulda öğrencilerine ikram ediyor.

Vezirköprü Kız İmam Hatip Lisesinde kimya öğretmeni olarak görev yapan 3 çocuk babası İleri, 5 yıldır Narlısaray Mahallesi'ndeki 7 dönümlük bahçesinde meyve yetiştiriyor.

Meyveleri ağaçlardan toplayıp kasalara yerleştiren ve aracıyla okula getiren İleri, bunları her gün teneffüslerde okulun bahçesinde meslektaşlarıyla öğrencilere dağıtıyor.

"Öğrencilerin mutluluğunu görmek beni de mutlu ediyor"

Öğrencilerine yılda ortalama bir ton ücretsiz meyve dağıtan İleri, AA muhabirine, arazisine hobi amaçlı meyve bahçesi oluşturduğunu söyledi.

Bahçesinde elma, ayva, armut, şeftali ve kayısı gibi meyveler yetiştirdiğini anlatan İleri, "Topladığım meyveleri öğrencilerime ve komşularıma dağıtıyorum. Zaman zaman öğrencilerimi meyve bahçesine götürerek nasıl meyve yetiştirildiğini öğretiyorum. Öğrencilerimiz meyve yetiştirmeyi öğrensin, organik meyveleri yesinler ve kışın hastalıklara karşı vitamin ihtiyacını karşılansınlar istiyorum. Öğrencilerin meyveyi yedikten mutluluğunu görmek beni de mutlu ediyor. Şükran duygularını göstermeleri beni çok duygulandırıyor." ifadelerini kullandı.

İleri, okulların açık olduğu dönemde sadece ayva ve elma yetiştiği için öğrencilerine sadece bu meyveleri ikram edebildiğini kaydetti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan da İleri'nin kendi bahçesinde yetiştirdiği organik ürünleri öğrencilere dağıtmasının örnek bir davranış olduğuna işaret etti.

Okul müdürü Murat Özata ise İleri'nin davranışının takdire şayan bir davranış olduğunu vurguladı.

Öğrenciler de okulda her gün organik meyve yemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.