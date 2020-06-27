Bahçeye gizlenmiş uyuşturucu madde jandarma ekiplerince bulundu - Son Dakika

Bahçeye gizlenmiş uyuşturucu madde jandarma ekiplerince bulundu

Bahçeye gizlenmiş uyuşturucu madde jandarma ekiplerince bulundu Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla bahçeye gizlenmiş çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bahçeye gizlenmiş uyuşturucu madde jandarma ekiplerince bulundu

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AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla bahçeye gizlenmiş çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Afyonkarahisar İI Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; gece saatlerinde Bolvadin ilçesi Kurucaova köyündeki bir bahçede şüpheli şahısların dolaştığı yönünde ihbar alındı. Bölgeye gidilerek araştırma yapan jandarma ekipleri; Y.B. ve A.A. isimli şüpheli şahısları olay yerinde yakaladı. Şüpheliler tarafından bahçeye gizlenen 12 adet ayrı ayrı kesilmiş hap ve 2 ayrı poşette toz halinde toplam 80,55 gram ağırlığında uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheliler Y.B. ve A.A. hakkında yasal işlem başlatılarak, adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

Jandarma, Bolvadin, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 15:09 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bahçeye gizlenmiş uyuşturucu madde jandarma ekiplerince bulundu - Son Dakika
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