BAHREYN, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşaması kapsamında kurulan 'Barış Kurulu'na katılması yönünde ABD'den davet aldığını açıkladı.
Bahreyn basını, Manama yönetiminin ABD'den 'Gazze için oluşturulacak en üst siyasi yapı' olan Barış Kurulu'na katılma çağrısı aldığını duyurdu. Bahreyn Dışişleri Bakanlığı'nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgede 'adil ve kalıcı' barışın tesisine yönelik çabalarını takdir ettiği bildirildi.
Son Dakika › Dünya › Bahreyn, Barış Kurulu'na Davet Aldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?