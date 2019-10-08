Son Dakika Haberleri: Bahşılı'da su motoru hırsızlığı
Son Dakika Güncel Bahşılı'da su motoru hırsızlığı

Bahşılı'da su motoru hırsızlığı

55 dakika önce

Bahşılı ilçesinde Kızılırmak kıyısında su motoru çalındı.

Bahşılı'da su motoru hırsızlığı, System.String[]

Bahşılı ilçesinde Kızılırmak kıyısında su motoru çalındı.

Alınan bilgiye göre, Doğanay Mahallesi Kızılırmak kıyısında gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, Nihat Uyar'a ait bahçe sulamak için kullanılan su motorunu alarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kızılırmak, Bahşılı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:10 Kaynak: AA
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