Bahşılı'da su motoru hırsızlığı
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Bahşılı ilçesinde Kızılırmak kıyısında su motoru çalındı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:10 Kaynak: AA
Bahşılı ilçesinde Kızılırmak kıyısında su motoru çalındı.
Alınan bilgiye göre, Doğanay Mahallesi Kızılırmak kıyısında gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, Nihat Uyar'a ait bahçe sulamak için kullanılan su motorunu alarak kayıplara karıştı.
İhbar üzerine olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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