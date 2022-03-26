"Bajazet (Yıldırım Bayezid)" operası ilk kez 31 Mart'ta sahnelenecek - Son Dakika
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"Bajazet (Yıldırım Bayezid)" operası ilk kez 31 Mart'ta sahnelenecek

26.03.2022 10:43
"Bajazet (Yıldırım Bayezid)" operası ilk kez 31 Mart'ta sahnelenecek

İstanbul Devlet Opera ve Balesi "Bajazet (Yıldırım Bayezid)" operasını sanatseverlerle buluşturacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi "Bajazet (Yıldırım Bayezid)" operasını sanatseverlerle buluşturacak.

Antonio Vivaldi tarafından 1735 yılında Verona karnavalı için Agostino Piovene'nin librettosu üzerine bestelenen opera, 31 Mart ve 2 Nisan Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi'nde sahnelenecek.

Osmanlı sultanı Yıldırım Bayezid'in Timur tarafından esir edilmesini ve sonraki hayatından yola çıkarak kurgulanmış hikayesinin anlatıldığı operayı, orkestra şefi Paolo Villa yönetiyor.

Mehmet Ergüven tarafından sahneye konulan eserin, dekor tasarımı Nihat Kahraman, kostüm tasarımını Sevda Aksakoğlu, ışık tasarımını ise Metin Koçtürk hazırladı.

Operada "Tamerlano" rolünde Kaan Buldular, "Beyazed" rolünde Şahin Dedemen, "Asteria" rolünde Ceren Şahin, "Andronicus" rolünde Elif Tuğba Tekışık, "Irene" rolünde Dilan Şaka ve "Idaspe" rolünde Sevim Z. Ateş rol alıyor.

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Yıldırım Bayezid, İstanbul, 31 Mart, Opera, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Bajazet (Yıldırım Bayezid)' operası ilk kez 31 Mart'ta sahnelenecek - Son Dakika


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