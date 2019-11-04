Son Dakika Haberleri: Bakan Akar'dan şehit Uzman Çavuş için başsağlığı mesajı
Son Dakika Güncel Bakan Akar'dan şehit Uzman Çavuş için başsağlığı mesajı

Bakan Akar'dan şehit Uzman Çavuş için başsağlığı mesajı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcıya müdahale esnasında şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar'dan şehit Uzman Çavuş için başsağlığı mesajı, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcıya müdahale esnasında şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Akar mesajında, şehide Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.

Barış Pınarı Harekatı, Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 08:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MSB: "Barış Pınarı Harekâtı'nda sivillere, tarihi/dini yapılara ve çevreye zarar verilmemiş, Tel...
Mehmetçik, Rasulayn'da kanser hastası adamın dermanı oldu Son dakika: Türk istihbaratı, Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı Azez yakınlarında yakaladı Gazeteci Ahmet Altan Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 02:31:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Akar'dan şehit Uzman Çavuş için başsağlığı mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]