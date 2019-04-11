Bakan Akar, Fansız Mevkidaşı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, telefonda görüştüğü Fransız mevkidaşı Florence Parly'e, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan etmesinden duyulan rahatsızlığı iletti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, telefonda görüştüğü Fransız mevkidaşı Florence Parly'e, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan etmesinden duyulan rahatsızlığı iletti.



Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bakan Akar'ın Fransız mevkidaşı Florence Parly ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede, Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve iki ülke arasındaki savunma işbirliği konuları hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi. Görüşmede ayrıca, Fransa'nın 24 Nisan ile ilgili kararından duyulan rahatsızlığın da Fransız Bakan'a iletildiği bildirildi.







Haber: ANKARA, -

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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