Bakan Akar, Öğretmenler Günü'nü kutladı Açıklaması - Son Dakika

Bakan Akar, Öğretmenler Günü'nü kutladı Açıklaması

24.11.2020 10:19
Bakan Akar, Öğretmenler Günü'nü kutladı Açıklaması, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Öğretmenler insanın kişiliğini şekillendiren bir sanatkar, ülkelerin geleceğini inşa eden bir mimardır.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Öğretmenler insanın kişiliğini şekillendiren bir sanatkar, ülkelerin geleceğini inşa eden bir mimardır." dedi.

Bakan Akar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bakanlığa bağlı Milli Savunma Üniversitesinde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğretmenlerin taleplerini dinleyen ve Öğretmenler Günü'nü kutlayarak çalışmalarından dolayı teşekkür eden Akar, nesillerin yetişmesinde öğretmenlerin payının büyük olduğunu vurguladı.

Dünyada meydana gelen hızlı değişim, dönüşüm ve gelişmelerin bireyleri dolayısıyla da toplumları yakından ilgilendirdiğini, onları derinden etkilediğini belirten Akar, "Bu değişimin gerisinde kalmamak için ülkelerin ilerleyişine katkı sunacak atılımları gerçekleştirmenin birinci koşulu, nitelikli insan gücüne sahip olmaktır." diye konuştu.

Bunun da temelinde iyi bir eğitimin yer aldığını vurgulayan Akar, "İyi bir eğitimin öznesi de öğretmenlerimizdir. Ülkelerin kalkınmasında, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde, toplumdaki barış ve huzurun sağlanmasında, toplumun kültür ve değerlerinin genç kuşaklara aktarılmasında öğretmenlerimizin rolü hayati öneme haizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Akar, yeni nesillerin niteliğinin, onları yetiştiren öğretmenlerin niteliğiyle özdeş olduğuna dikkati çekerek, "Denilebilir ki öğretmenler, insanın kişiliğini şekillendiren bir sanatkar, ülkelerin geleceğini inşa eden bir mimardır." ifadesini kullandı.

Konuşmasının sonunda bir kez daha Öğretmenler Günü'nü kutlayan Akar, sözlerini "Başöğretmen Atatürk başta olmak üzere şehit öğretmenlerimizi ve ebediyete intikal eden saygıdeğer öğretmenlerimizi minnetle anıyor, onlara Allah'tan rahmet diliyoruz." şeklinde tamamladı.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu da kabulde hazır bulundu.

Bu arada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Öğretmenler Günü mesajı Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Nitelikli insan yetiştirebilmenin en temel unsurunun öğretmenler olduğunu belirten Akar, mesajında, "Saygıdeğer öğretmenlerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin daha aydınlık bir geleceğe sahip olması için taşıdıkları bilim meşalesiyle irfan yolumuzu aydınlatacaklarına, cehalete karşı yürüttükleri mücadeleye azim, kararlılık ve fedakarlıkla devam edeceklerine olan inancım tamdır." ifadesini kullandı.

Öğretmenler Günü, Hulusi Akar, Milli, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Akar, Öğretmenler Günü'nü kutladı Açıklaması - Son Dakika


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