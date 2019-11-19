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Bakan Akar: "Ruslarla devriye devam ediyor, ihtiyaç duyulan tedbirleri görüşüp çözmeye çalışıyoruz"
7 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ruslarla devriyenin imzalanan mutabakat çerçevesinde devam ettiğini belirterek, "Birtakım zorluklarımız var. Bunları da Ruslarla çözmeye çalışıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:35 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ruslarla devriyenin imzalanan mutabakat çerçevesinde devam ettiğini belirterek, "Birtakım zorluklarımız var. Bunları da Ruslarla çözmeye çalışıyoruz. Gerekli tedbirleri arkadaşlarımız alıyor" dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Akar, Ruslarla devriyenin imzalanan mutabakat çerçevesinde devam ettiğini belirterek, "Bunun dışında birtakım zorluklarımız var. Bunları da Ruslarla çözmeye çalışıyoruz. Gerekli tedbirleri arkadaşlarımız alıyor. İlave ihtiyaç duyulan tedbirleri Ruslarla görüşüp, çözmeye çalışıyoruz. Bunların hepsi çözülecek" dedi. - ANKARA
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