Son Dakika Haberleri: Bakan Akar: "Ruslarla devriye devam ediyor, ihtiyaç duyulan tedbirleri görüşüp çözmeye çalışıyoruz"
Son Dakika Politika Bakan Akar: 'Ruslarla devriye devam ediyor, ihtiyaç duyulan tedbirleri görüşüp çözmeye çalışıyoruz' - Son Dakika

Bakan Akar: "Ruslarla devriye devam ediyor, ihtiyaç duyulan tedbirleri görüşüp çözmeye çalışıyoruz"

7 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ruslarla devriyenin imzalanan mutabakat çerçevesinde devam ettiğini belirterek, "Birtakım zorluklarımız var. Bunları da Ruslarla çözmeye çalışıyoruz.

Bakan Akar:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ruslarla devriyenin imzalanan mutabakat çerçevesinde devam ettiğini belirterek, "Birtakım zorluklarımız var. Bunları da Ruslarla çözmeye çalışıyoruz. Gerekli tedbirleri arkadaşlarımız alıyor" dedi.


Milli Savunma Bakanı Akar, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Akar, Ruslarla devriyenin imzalanan mutabakat çerçevesinde devam ettiğini belirterek, "Bunun dışında birtakım zorluklarımız var. Bunları da Ruslarla çözmeye çalışıyoruz. Gerekli tedbirleri arkadaşlarımız alıyor. İlave ihtiyaç duyulan tedbirleri Ruslarla görüşüp, çözmeye çalışıyoruz. Bunların hepsi çözülecek" dedi. - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:35 Kaynak: İHA
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