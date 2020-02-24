Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika

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Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı: "Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:00 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı: "Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede savunma ve güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu."
(İHA)
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