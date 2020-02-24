Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika

Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı: "Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede savunma ve güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu."

(İHA)

Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:00 Kaynak: İHA
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