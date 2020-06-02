Bakan Albayrak, vatandaşları uyardı: Fırsatçılara karşı dikkatli olun - Son Dakika

Bakan Albayrak, vatandaşları uyardı: Fırsatçılara karşı dikkatli olun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vatandaşları, kamu banka ve kamu katılım finans kuruluşlarının açıkladığı finansman paketlerini fırsata çevirmek isteyenlere karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kamu banka ve finans kurumlarının, finansman paketlerinin imkanlarını ürün veya hizmetlerine fiyat artışı olarak yansıtan firmalarla çalışmayacaklarını hatırlatarak bu kurumları da göstermiş oldukları hassasiyet için tebrik etti.

Bakan Albayrak, fırsatçılara karşı vatandaşları uyardı

Albayrak, paylaşımında şunlara yer verdi:

"Yerli üretimi desteklemek ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için 4 finansman paketi açıklayan kamu bankaları ve kamu katılım finans kuruluşları, söz konusu finansal imkanları ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak yansıtan firmalarla çalışmayacaklarını duyurdu. Bu önemli konuda göstermiş oldukları hassasiyet için söz konusu kurumlarımızı ve yöneticilerini kutluyorum. Vatandaşlarımızı da bu vesile ile fırsatçılara karşı uyanık olmaya davet ediyor, bir kez daha tüm milletimize hayırlı ve bol kazançlar diliyorum."

Bakan Albayrak, fırsatçılara karşı vatandaşları uyardı

FIRSATÇILAR HAREKETE GEÇTİ

Kamu bankalarının normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için açıkladığı kredi paketinin ardından fırsatçılar harekete geçerek ev ve araba fiyatlarını yükseltmişti.

Bakan Albayrak, vatandaşları uyardı: Fırsatçılara karşı uyanık olun
Bakan Albayrak, vatandaşları uyardı: Fırsatçılara karşı uyanık olun
Bakan Albayrak, vatandaşları uyardı: Fırsatçılara karşı uyanık olun

Bakan Albayrak, vatandaşları uyardı: Fırsatçılara karşı dikkatli olun
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu

Berat Albayrak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 10:02 

Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak, vatandaşları uyardı: Fırsatçılara karşı dikkatli olun - Son Dakika Ekonomi

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