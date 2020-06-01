Bakan Albayrak: "Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. - Son Dakika
Bakan Albayrak: "Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor.
Bakan Albayrak: "Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor.
Bakan Albayrak: "Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Peak'ın satışı Türk Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu."
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1.06.2020 23:42:01. #1.13#
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