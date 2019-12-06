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Bakan Albayrak: "İnşallah yılı yüzde 12 enflasyon seviyesinin de altında kapatacağımız bir iklime...
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması ERZURUM - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen "Erzurum İş Dünyası Buluşması" programında konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:55 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması ERZURUM - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen "Erzurum İş Dünyası Buluşması" programında konuşma yaptı. (2)
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