Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması ERZURUM - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen "Erzurum İş Dünyası Buluşması" programında konuşma yaptı. (2)