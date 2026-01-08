Bakan Bak, AK Parti Antalya İl Başkanlığı\'nı Ziyaret Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Antalya İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirdi.
Bazı programlara katılmak üzere Antalya'ya gelen Bak, AK Parti İl Başkanlığına geçti.
Partililer tarafından karşılanan Bak, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin ve teşkilat yönetimiyle görüştü.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile partililer fotoğraf çektirdi.
