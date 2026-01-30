Bakan Bak'tan Konyaspor'a Geçmiş Olsun Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TÜMOSAN Konyaspor 19 yaş altı takımını taşıyan takım otobüsünün kaza yapması nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bakan Bak mesajında şu ifadelere yer verdi:

"TÜMOSAN Konyaspor, 19 yaş altı takımını taşıyan ve Beşiktaş deplasmanı için İstanbul'a hareket eden takım otobüsünün tır ile çarpışarak kaza yaptığını üzüntüyle öğrendim. Kazada yaralananlara acil şifalar temenni ediyor, Konyaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."