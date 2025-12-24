Bakan Bayraktar'dan Taziye Mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyet için taziye mesajı yayımladı.

Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'dan Trablus'a giderken geçirdikleri elim uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali El Haddad ve beraberindeki heyete Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailelerine ve kardeş Libya halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."