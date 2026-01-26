Bakan Bolat: 396 milyar dolar rakamla mal ve hizmet ihracat hedefini aştık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Bakan Bolat: 396 milyar dolar rakamla mal ve hizmet ihracat hedefini aştık

Bakan Bolat: 396 milyar dolar rakamla mal ve hizmet ihracat hedefini aştık
26.01.2026 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımız bize 390 milyar dolar mal ve hizmet ihracat hedefi belirlemişti.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımız bize 390 milyar dolar mal ve hizmet ihracat hedefi belirlemişti. Biz 396 milyar dolar rakamla bu mal ve hizmet ihracat hedefini aştık. 400 milyar dolar sınırına yaklaştık" dedi.

Bakan Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı'nın Eskişehir Yolu Yerleşkesi'nde düzenlenen 'Dünya Gümrük Günü' programında konuştu. Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı'nın temel omurgasının dış ve iç ticaret, gümrükler, esnaf ve iş dünyası şirketlerinden oluştuğunu belirterek, "Burada Türkiye'mizin geçen yıl 820 milyar dolar olan toplam mal ve hizmet ihracat ve ithalat toplamının geçtiği yer gümrüklerimiz. O yüzden ticaretle ekonomimizin büyüyeceğine inandığımız ve halkımızın refahı artacak olduğu için dış ticareti ihracat bazlı olarak artırmak noktasında gümrüklerimizin çalışmaları çok büyük önem taşıyor. Malumunuz dünya ticareti, dünya ekonomik tablosu ve dünyadaki siyasi sistemlerde ciddi sarsıntılar yaşanıyor. Adı konulmamış ticaret savaşları var. Gümrük vergileri, ticaret savaşlarının en önemli aracı olarak kullanılıyor. ve bu noktada da 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünya ticaret sistemi 1994'te kurulan Dünya Ticaret Örgütü zor günler geçiriyor. Bu anlamda her zamankinden daha fazla çalışmaya, sağduyuyla ve serinkanlı bir şekilde gelişmeleri takip edip ona göre pozisyon almaya ve ülkemizin ihracatını arttırmaya mecburuz" ifadelerini kullandı.

'425 DOLAR MAL VE HİZMET İTHALATI OLUYOR'

2026 yılının başlangıcından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 'Yıl Sonu Değerlendirme ve Yeni Yıl Hedefleri Toplantısı' yaptıklarını belirten Bakan Bolat, "Dış ticaret verileri, tüketici hakları, tüketicileri korumak için yaptığımız çalışmalar ve bugün gümrük alanındaki muhasebemiz ve yarın yurt dışı müteahhitlik hizmetleri konusunda değerlendirme ve hedefler toplantısı; böyle seri bir şekilde yeni yıl hedeflerini konuşuyoruz. Geçen yılın değerlendirmesini hep birlikte yapıyoruz. Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımız bize 390 milyar dolar mal ve hizmet ihracat hedefi belirlemişti. Allah'a çok şükür biz 396 milyar dolar rakamla bu mal ve hizmet ihracat hedefini aştık. 400 milyar dolar sınırına yaklaştık. İthalatta da aşağı yukarı toplamda 425 dolar mal ve hizmet ithalatı oluyor. 365 milyar dolar mal ve aşağı yukarı 60 milyar dolar civarında da hizmet ithalatı olacak" diye konuştu.

'YILDA 187 MİLYON YOLCU GÜMRÜKLERİMİZDEN GEÇİYOR'

Ticaret Bakanlığı olarak yaklaşık 25 bin çalışanla dış ve iç ticaret sorumluluklarını başarmaya gayret ettiklerini anlatan Bakan Bolat, "Bizim kadromuzun yaklaşık yüzde 70'inden fazlası gümrük çalışanlarımızdan oluşuyor. 17 bin çalışanımız var. Bunlardan yaklaşık 9 bini Gümrükler Genel Müdürlüğümüz, 8 bini de Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılıkla Mücadele Genel Müdürlüğümüzde. Toplam 161 gümrük idaremiz var. Merkez ve taşra idarelerimizde toplam vergi gelirlerinin yüzde 20'sini bu teşkilat topluyor, gümrükten anında tahsilat yapılıyor ve 3-5 saniye sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'na elektronik ortamda aktarılıyor. Bundan da kıvanç duyuyoruz. Türkiye'mizin halkımıza hizmet yolunda harcadığı kamu bütçesinin 5'te 1'ini Ticaret Bakanlığı ve onun gümrük teşkilatı toplamakta. Yılda 187 milyon yolcu gümrüklerimizden geçiyor. 12 milyon araç, 8 milyon 400 bin ihracat ve ithalat konteyneri gümrüklerimizden geçiyor. 1 milyona yakın uçak seferi, 107 binden fazla gemi seferi var. 5,1 milyon TIR sınır kapılarımızdan geçmekte, 5 milyon da binek yolcu aracı geçiyor ve bütün bunların gümrük işlemleri 1 yıl içinde başarıyla tamamlanıyor. 9,4 milyon gümrük beyannamesi üzerinde 7/24 arkadaşlarımız çalışma yapıyorlar. Bu kadar büyük yoğunlukta, sahada vatandaşımızla ticaret erbabıyla birlikte çalışan gümrük personelimizin yüksek bir dikkat, mesleki liyakat, donanım ve fedakarca çalışmasıyla bu işlemler kesintisiz bir şekilde yapılmaktadır" dedi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Politika, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bolat: 396 milyar dolar rakamla mal ve hizmet ihracat hedefini aştık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
Okan Buruk Süper Lig’de bir ilki başardı Okan Buruk Süper Lig'de bir ilki başardı
Süper Lig’e geri dönüşü muhteşem oldu Kramer’den 88. dakikada hayati bir gol Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! Kramer'den 88. dakikada hayati bir gol
Galatasaray’dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı Galatasaray'dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı

13:39
Rojin Kabaiş’in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
13:09
Sanal Medyada Hakaret: Alkol Etkisi
Sanal Medyada Hakaret: Alkol Etkisi
12:56
Bakan Fidan’dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye’ye yalvaracaklar
Bakan Fidan'dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar
12:31
Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
12:26
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor Lüküs lambası mı hayattan kopardı
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?
11:52
Bir hemşire daha DEM Parti’nin eylemine destek verdi Boynundaki kolye dikkat çekti
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 13:57:35. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Bolat: 396 milyar dolar rakamla mal ve hizmet ihracat hedefini aştık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.