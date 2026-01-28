Bakan Bolat, Avrupa'daki Türklerin Taleplerini Ele Aldı - Son Dakika
Ekonomi

Bakan Bolat, Avrupa'daki Türklerin Taleplerini Ele Aldı

28.01.2026 22:27
Ticaret Bakanı Bolat, UID temsilcileriyle Avrupa'daki Türk vatandaşlarının beklentilerini görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Macaristan Başkanı Ferhat Güray ve Birliğin temsilcileriyle yaptığı görüşmede, başta Macaristan olmak üzere Avrupa'da yaşayan vatandaşların beklenti ve taleplerinin ele alındığını bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Budapeşte ziyareti kapsamında, UID Macaristan Başkanı Ferhat Güray ve Birliğin temsilcileriyle bir araya geldiğini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, başta Macaristan olmak üzere Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın beklenti ve taleplerini, UID'in yurt dışındaki çalışmalarını ve Türk toplumunun ekonomik, sosyal ve kültürel hayata sunduğu katkıları ele aldık. Yurt dışındaki vatandaşlarımızla bağlarımızı güçlendirmeye, taleplerini doğrudan dinleyerek ortak akıl ve istişare anlayışıyla çözüm üretmeye kararlılıkla devam ediyoruz."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı, Ekonomi, Kültür

