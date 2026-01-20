Bakan Bolat KKTC'de Ekonomik İlişkileri Görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildiğini belirterek, "Sayın Erhürman ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, gönül birliğimizin yanı sıra ekonomik ilişkilerimizi ve ticaret hacmimizi artıracak adımları ele aldık, kardeşliğimizi ve ticari ortaklıklarımızı daha da güçlendirecek istişarelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Bolat, KKTC'deki ziyaretlerine ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Kıbrıs Türk halkıyla gönül bağını, ticari ve ekonomik başarılarla daha da perçinlemeyi en önemli önceliklerden biri olarak gördüklerini aktaran Bolat, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretimiz kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman tarafından kabul edildim. Sayın Erhürman ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, gönül birliğimizin yanı sıra ekonomik ilişkilerimizi ve ticaret hacmimizi artıracak adımları ele aldık, kardeşliğimizi ve ticari ortaklıklarımızı daha da güçlendirecek istişarelerde bulunduk." bilgisini verdi.

Bolat, KKTC'deki temasların yalnızca bir devlet ziyareti olmadığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün gerçekleştirdiğimiz istişareler, aynı zamanda ortak kader birliğimizin ve kalkınma vizyonumuzun somut birer nişanesidir. Nazik kabulleri ve yakın ilgileri için değerli Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk halkının refahı ve kalkınması için ortak projelerimizle her zaman yan yana, omuz omuzayız."

Bolat, Lefkoşa'da esnafla buluştu

Bakan Bolat, ziyaret kapsamında ayrıca asırlardır ticaretin, emeğin ve bereketin nabzının attığı Lefkoşa Girne Kapısı Tarihi Kapalı Çarşı'da esnafla buluştuğunu belirtti.

Alın teriyle tezgahını ayakta tutan, çarşı kültürünü yaşatan her esnafın sadece ticaretin değil, ahilik geleneğinin, dayanışmanın ve kardeşliğin de taşıyıcısı olduğunu vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Bu kadim çarşıda gördüğümüz samimiyet, istişare ruhu ve bereket, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile aramızdaki tarihe dayanan gönül bağlarının en güzel tezahürüdür. Misafirperverlikleri ve gönülden sohbetleri için tüm esnaf kardeşlerimize teşekkür ederek bereketli kazançlar diledik. Tarihi yüzyıllar öncesine dayanan, maneviyatıyla gönülleri kuşatan Lefkoşa'daki Selimiye Camisi'ni ziyaret ederek huzur ikliminde dualarımızı ettik."