Bakan Bolat, Türkiye-İspanya ticari ilişkilerini değerlendirdi Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin İspanya'ya ihracatının ilk kez 10 milyar doların üzerine çıkmasının, ülkenin güçlü ve istikrarlı ekonomik yürüyüşünün somut bir göstergesi olduğunu bildirdi.

Bakan Bolat NSosyal hesabından, AA'nın, Türkiye'nin İspanya'ya yıllık ihracatının ilk defa 10 milyar doların üzerine çıkmasına ilişkin haberini paylaşarak, iki ülke ticari ilişkilerine yönelik değerlendirmede bulundu.

Sanayiden otomotive ihracatın her alanında gücünü artıran güçlü Türkiye'nin küresel ticarette söz sahibi olmayı sürdürdüğüne işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin İspanya'ya ihracatının ilk kez 10 milyar doların üzerine çıkması, güçlü ve istikrarlı ekonomik yürüyüşümüzün somut bir göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda Türkiye Yüzyılı'nı 'ticaretin yüzyılı' yapma kararlılığıyla hedeflerimize emin adımlarla ilerliyor, belirlenen hedefleri birer birer yakalamakla kalmayıp, aşmanın gururunu yaşıyoruz."