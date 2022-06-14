Bakan Çavuşoğlu Bingöl'de (2) - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu Bingöl'de (2)

14.06.2022 17:16
Bakan Çavuşoğlu Bingöl'de (2)

'TÜRKİYE'NİN, BEN DE VARIM, DEMESİ ŞART'Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ziyaretlerinin ardından Bingöl Üniversitesi'nde düzenlenen 'Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası Konferansı'na katıldı.

'TÜRKİYE'NİN, BEN DE VARIM, DEMESİ ŞART'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ziyaretlerinin ardından Bingöl Üniversitesi'nde düzenlenen 'Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası Konferansı'na katıldı. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'ndeki konferansta konuşan Çavuşoğlu, uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin önemli rol üstlendiğini söyledi. Türkiye'nin Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya, Karadeniz, Orta Doğu ve Afrika gibi bölgelerde 'Ben de varım' demesinin şart olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bunu görmezden gelme lüksümüz yok. Bir taraftan Ukrayna'daki savaşın etkileri diğer taraftan gıda krizi, Balkanlar'daki gerginlik, Suriye'deki gelişmeler, aynı şekilde Kafkasya. Can Azerbaycan topraklarını geri aldı, diye Kafkasya'da her şey bitmiş değil. Burayı istikrar ve barış bölgesi haline getirmek için de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hamdolsun Türkiye, dünya haritasında ağırlık merkezine dönüştüğü bir ülke haline geldi. Birçok önemli kararlar artık burada şekilleniyor. Küresel salgın bitti, Ukrayna savaşı başladı. Hem gıdada hem enerjide ciddi krizler var. Bu krizler giderek derinleşmeye başladı. Küresel ekonomik durgunluk, maalesef her yerde hissedilmeye başladı. Tüm dünyayı dolaşıyoruz. Krizler sadece bölgelerinde değil binlerce kilometre ötelerde de etkisini hissettiriyor. Buna uzmanlar kelebek etkisi, diyor. Mesela Ukrayna krizi Afrika'da açlığa, Avrupa'da göç krizine, Latin Amerika'da ise üretim krizine yol açıyor. Bu üretim yapan ülkeler gübreleri Ukrayna veya Rusya'dan ithal ediyordu, artık edemiyor. Ben de çiftçi çocuğuyum, üretim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Artan gübre fiyatlarının da çiftçimizi ne kadar etkilediğini biliyoruz. Bunun için de çalışıyoruz. Tarım Bakanlığı'mız, Cumhurbaşkanlığı çalışıyor dolayısıyla bir yerde yaşanan krizden herkes etkileniyor." 'TÜRKİYE, BARIŞ İÇİN EN ÇOK ÇABA GÖSTEREN ÜLKE'Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili barışın tesisi için bu dönemde en çok çaba sarf eden ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Bu savaşın uzamasını isteyenler var. 'Neden' diye soruyoruz, 'Rusya'nın zayıflaması lazım' diyorlar. 'Rusya'ya bedel ödettirmemiz lazım' diyorlar. Tamam, Rusya'nın yaptığı yanlış. Biz doğruya doğru, yanlışa yanlış diyoruz. O yüzden de zaten saygı görüyoruz. Objektif, dengeli, kim yanlış yaptıysa yanlış olduğunu söylüyoruz. Ancak bunu bir vekalet savaşına dönüştürmek de yanlış. Savaşın uzamasının bedelini dost Ukrayna halkı ödüyor; canlarıyla mallarıyla ödüyor. Her gün toprakları bir bir gidiyor. Savaşın uzamasını isteyen ülkelere başından söyledik, bunun Ukrayna için bölge için bedeli ağır olur, bir an önce ateşkes ve masada çözümü aramamız lazım, diye söyledik. Her bölgede Türkiye gibi çaba sarf eden bir ülke olmayabilir. Geçen gün Lavrov geldi, bunları konuştuk. Arkasından Ukrayna Dışişleri Bakanı ile konuştuk, arkasından BM Genel Sekreteri ile görüştük, şimdi anlaşma sağlayabilirsek Rusya'dan cevap bekliyoruz. İstanbul'da dörtlü bir toplantı, oradan bir mutabakat çıkarsa görüşmeler devam ediyor, İstanbul'da kurulacak bir merkezle gemilerin güvenli bir şekilde bu ürünleri taşıyabilmeleri için Hem Ukrayna'dan hem Rusya'dan gerekli adımları da inşallah atmış olacağız."

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Bakan Çavuşoğlu Bingöl'de (2)
Bakan Çavuşoğlu Bingöl'de (2)
Bakan Çavuşoğlu Bingöl'de (2)
Bakan Çavuşoğlu Bingöl'de (2)
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Kaynak: DHA

Bingöl Üniversitesi, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu Bingöl'de (2) - Son Dakika

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