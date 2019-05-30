Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu Malezyalı ve Pakistanlı mevkidaşları ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu Malezyalı ve Pakistanlı mevkidaşları ile görüştü

4 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da Malezya Dışişleri Bakanı Dato Saifuddin Abdullah ve Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu Malezyalı ve Pakistanlı mevkidaşları ile görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da Malezya Dışişleri Bakanı Dato Saifuddin Abdullah ve Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi Dönem Başkanlığını devretmek üzere geldiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Malezya Dışişleri Bakanı Dato Saifuddin Abdullah ve Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü. Görüşmeye dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklama Çavuşoğlu, "Malezya ve Pakistan, Türkiye için kilit önemde birer ortaktır. İslam dünyasının büyük demokrasileri ve ekonomileri olarak, işbirliğimizi daha da artıracağız ve müşterek potansiyelimizi daha iyi şekilde kullanacağız" ifadelerini kullandı. - RİYAD
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:37 Kaynak: İHA
Politika
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