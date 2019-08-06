Bakan Dönmez, KKTC Başbakanı Tatar'la görüştü
1 saat önce
Resmi temasları kapsamında KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC Başbakanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:10 Kaynak: AA
Resmi temasları kapsamında KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, KKTC Başbakanı Ersin Tatar
tarafından kabul edildi.
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