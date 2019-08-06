Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez, KKTC Başbakanı Tatar'la görüştü
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Bakan Dönmez, KKTC Başbakanı Tatar'la görüştü

1 saat önce

Resmi temasları kapsamında KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC Başbakanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Resmi temasları kapsamında KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC Başbakanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.
Fatih Dönmez, Ersin Tatar, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:10 Kaynak: AA
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