BAKAN ERSOY BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI

BEYOĞLU Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 'un katıldığı Fotomaraton etkinliği ile başladı. 12 Haziran'a kadar sürecek festivalin açılışını yapan Bakan Ersoy, mayıs ayı itibarıyla turist rekorları kırılmaya başlandığını ifade ederek "Bu etkinlikleri artırmak istiyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 12.00'de gerçekleşen törenle başladı. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye 'nin dört bir yanından gelen bin 500 fotoğrafçının katıldığı Fotomaraton etkinliği ile başlayan festivalin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 16 gün sürecek. Festival geniş kitlelere yayıldı. Bu seneki katılım daha fazla. 5 binden fazla sanatçı katılıyor. Gündüz, gece, 7 den 70'e herkesi kapsayan, sanatın her türünü kapsayan etkinlikleri İstanbul halkını buluşturacağız. Bu festivaller biz Türkiye'ye yayacağız dedik. Başkent Kültür Yolu festivaline de dün akşam start verdik. İlk senesin olmasına rağmen yoğun katılım var. Kültür rotaları marka şehirlerimiz için çok önemli. Bunlar bir süre sonra şehrin markasını oluşturuyorlar. Bizimki uluslararası bir etkinlik. Yurt dışından da çok sayıda katılım var. Türk sanatçıların yabancı sanatçılarla buluşması, doğu ile batının sinerjisi olarak da görülebilir. Sonuçları da çok mutlu ediyor. İstanbul'u turizm adına da önemli bir şehrimiz. Bu markasını sanatla kuvvetlendirdiğiniz zaman rakipleri ile yarışacak hale geliyor" dedi.Türkiye'ye gelen turist sayısında artış olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, "Geçen yıl yaptığımız yoğun çalışmalarımız vardı bunun sonuçlarını almaya başladık. Mayıs ayı itibarıyla İstanbul turist rekorları kırmaya başladı. Pandemi öncesi rakamları bile geçtik. 2019 çok üzerinde yolcu alıyoruz şu anda. Şu anda İstanbul'da otellerde yer kalmadığını öğreniyoruz. Çok mutluyuz. Bu etkinlikleri arttırmak istiyoruz" diye konuştu.Bakan Ersoy, Fotomaratona katılan fotoğrafçılarla hatıra fotoğrafı çektirirken, kendi cep telefonuyla da özçekim yaptı.

12 HAZİRAN'A KADAR BİN 500'DEN FAZLA ETKİNLİKİstanbul'un kültür ve sanat yaşamını dünya sahnesine taşıyan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, 12 Haziran'a kadar sürecek bin 500'den fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında kurulan 3 açık hava sahnesi, 15 sokak sahnesi ve 4 cadde etkinliği festival coşkusunu kentin dört bir yanına taşıyacak. Yerli ve yabancı 4 bin 953 sanatçının katılacağı 40 mekan ve 62 salonda, 53 kültür-sanat kurumu paydaşı ile etkinlikler düzenlenecek.Atatürk Kültür Merkezi'nden Galataport'a uzanan Beyoğlu Kültür Yolu rotası üzerinde gerçekleştirilecek Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin mekanları ise şunlar olacak: Atatürk Kültür Merkezi, Akbank Sanat, Akademi Beyoğlu, Hope Alkazar, İstanbul Sinema Müzesi, Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi, Grand Pera Emek Sahnesi, Grand Pera Cercle d'Orient, Fransız Kültür Merkezi, Galata Kulesi, Galata Mevlevihanesi, Galataport, Garibaldi Sahnesi, Koç Üniversitesi Anamed, İstanbul Modern, Pera Müzesi, Salt Galata, Salt Beyoğlu, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Tophane-i Amirane, Yapı Kredi Kültür Sanat Merkezi, Tomtom Kırmızı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi, Tarihi Taksim Maksim Sahnesi, Taksim Camii Kültür Merkezi, Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi, Burhan Doğançay Müzesi, İtalyan Kültür Merkezi ve Saint Benoit Fransız Lisesi.

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