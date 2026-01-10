Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Ersoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Doğruyu, tarafsızlığı ve kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğunu büyük bir özveriyle yerine getiren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."
Son Dakika › Güncel › Bakan Ersoy'dan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?