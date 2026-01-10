Bakan Ersoy'dan Gazeteciler Günü Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Ersoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Doğruyu, tarafsızlığı ve kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğunu büyük bir özveriyle yerine getiren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."