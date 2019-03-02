Bakan Ersoy: Hatay'ı Hak Ettiği Yere Ulaştıracağız (2)
55 dakika önce
TÜRBEYİ ZİYARET ETTİKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay'ın Samandağı ilçesindeki Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret etti.
TÜRBEYİ ZİYARET ETTİ
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, Hatay
'ın Samandağı
ilçesindeki Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret etti. Bakan Ersoy'a Hatay Valisi Rahmi Doğan
, Samandağ İlçe Kaymakamı Murat Kütük, Samandağı Belediye Başkanı Mithat Nehir
de eşlik etti. Bakan Ersoy, Hz. Hızır Türbesi'nde ziyaretçilerle birlikte dua etti.
Ali ARSLAN/SAMANDAĞI,(Hatay),
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:33 Kaynak: DHA
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