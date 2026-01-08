Bakan Ersoy, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ersoy, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her Yerde" başlıklı fotoğrafını tercih eden Bakan Ersoy, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Seyit Konyalı'nın "Desenli" fotoğrafını, "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi Koridoru" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde ise Mehmet Futsi'nin "Gizli Yüz" fotoğrafını seçti.

"Gazze: Açlık" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını oylayan Ersoy, "Bu fotoğraf, Gazze'de özellikle kadınlar ve çocukların çilesini anlatıyor. Ölüm, kalım savaşını orada savaşanlar vermedi. Gazze'de yaşam savaşının en büyük paydaşları, maalesef en savunmasız olan çocuklar ve anneleri oldu. Fotoğraf bunu çok iyi anlatmış." dedi.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay Sefası" fotoğrafını tercih eden Ersoy, "Galata Kulesi'nde Bakanlığımız, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile kapsamlı bir restorasyon çalışması yaptı. Bu çalışma sonrasında Galata Kulesi'nin amacına uygun bir şekilde kullanımı sağlandı. Artık Galata Kulesi'nin müze-kule vasfı sağlandı ve gece müzeciliğine dahil edildi. Galata Kulesi, artık gece müzeciliğinde en çok ziyaret alan müzemiz. Fotoğraf, Galata Kulesi'nin gece ziyaretlerinin dolunayla birleştiği anlamlı bir kare olmuş." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ersoy, fotoğrafların yıl içerisinde tartışılan ve konuşulan birçok olayı bir kez daha hatırlattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, 105 yıldır muhabirleri, foto muhabirleri ile tüm dünyaya fotoğraf görselleri geçiyor. Çok anlamlı bir görevi de üstlenmiş oluyor çok seslilik adına. Okuyucuyu, izleyiciyi takip ettiren, ilgisini çeken en önemli unsurlardan biri fotoğraflar. Yarışmayı bu sene çok başarılı buldum. Geçen senelere göre çok daha iddialı fotoğraflar var. Dünyada çok büyük gelişmeler oldu son iki yılda, onun da etkisi var şüphesiz. Her yerde değişim, dönüşüm var ve maalesef çok sıkıntılı konular da yaşanıyor. Habercinin de orada olması gerekiyor. Bunun sonucunda çok dikkat çekici, anlamlı fotoğraflar ortaya çıkmış. Fotoğrafları çeken arkadaşları tebrik ediyorum."

Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak saat 17.00'ye kadar devam edecek.