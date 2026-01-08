Bakan Ersoy, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakan Ersoy, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Bakan Ersoy, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
08.01.2026 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, AA'nın fotoğraf yarışmasında kazananları seçti. Oylama 31 Ocak'ta sona erecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ersoy, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her Yerde" başlıklı fotoğrafını tercih eden Bakan Ersoy, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Seyit Konyalı'nın "Desenli" fotoğrafını, "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi Koridoru" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde ise Mehmet Futsi'nin "Gizli Yüz" fotoğrafını seçti.

"Gazze: Açlık" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını oylayan Ersoy, "Bu fotoğraf, Gazze'de özellikle kadınlar ve çocukların çilesini anlatıyor. Ölüm, kalım savaşını orada savaşanlar vermedi. Gazze'de yaşam savaşının en büyük paydaşları, maalesef en savunmasız olan çocuklar ve anneleri oldu. Fotoğraf bunu çok iyi anlatmış." dedi.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay Sefası" fotoğrafını tercih eden Ersoy, "Galata Kulesi'nde Bakanlığımız, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile kapsamlı bir restorasyon çalışması yaptı. Bu çalışma sonrasında Galata Kulesi'nin amacına uygun bir şekilde kullanımı sağlandı. Artık Galata Kulesi'nin müze-kule vasfı sağlandı ve gece müzeciliğine dahil edildi. Galata Kulesi, artık gece müzeciliğinde en çok ziyaret alan müzemiz. Fotoğraf, Galata Kulesi'nin gece ziyaretlerinin dolunayla birleştiği anlamlı bir kare olmuş." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ersoy, fotoğrafların yıl içerisinde tartışılan ve konuşulan birçok olayı bir kez daha hatırlattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, 105 yıldır muhabirleri, foto muhabirleri ile tüm dünyaya fotoğraf görselleri geçiyor. Çok anlamlı bir görevi de üstlenmiş oluyor çok seslilik adına. Okuyucuyu, izleyiciyi takip ettiren, ilgisini çeken en önemli unsurlardan biri fotoğraflar. Yarışmayı bu sene çok başarılı buldum. Geçen senelere göre çok daha iddialı fotoğraflar var. Dünyada çok büyük gelişmeler oldu son iki yılda, onun da etkisi var şüphesiz. Her yerde değişim, dönüşüm var ve maalesef çok sıkıntılı konular da yaşanıyor. Habercinin de orada olması gerekiyor. Bunun sonucunda çok dikkat çekici, anlamlı fotoğraflar ortaya çıkmış. Fotoğrafları çeken arkadaşları tebrik ediyorum."

Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
İlkin Aydın’ın Galatasaray’daki geleceği belli oldu İlkin Aydın'ın Galatasaray'daki geleceği belli oldu
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’yu renklerine bağladı Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos’tan ayrılacağını açıkladı O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılacağını açıkladı

14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:24
Suriye ordusu ile YPG’li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
Suriye ordusu ile YPG'li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
14:13
İstanbul’u fırtına vurdu Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:20
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 15:19:44. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Ersoy, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.