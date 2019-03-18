Son Dakika Haberleri: Bakan Fatih Dönmez Kütahya'da

Bakan Fatih Dönmez Kütahya'da

57 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti'nin Kütahya Sevgi Yolu üzerindeki seçim standını ziyaret etti.

Bakan Fatih Dönmez Kütahya'da, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti'nin Kütahya Sevgi Yolu üzerindeki seçim standını ziyaret etti.

Bakan Dönmez, daha sonra aynı bölgede bulunan esnafları ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Ziyaretlerde AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler, İshak Gazel ve Ahmet Tan ile Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve AK Parti Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu da hazır bulundu.

Ziyaret sonra bir açıklamada yapan AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, "Bakanımız, Sevgi Yolu'ndaki seçim standımızı ve esnaflarımızı ziyaret edip, esnaflarımıza bereketli kazançlar diledi.Bizleri samimiyetle karşılayan, 'Durmak yok yola devam' diyen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum.Tevazu, samimiyet ve gayretle önce millet önce memleket" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:48 Kaynak: İHA

AK Parti, Fatih Dönmez, Kütahya, Güncel
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