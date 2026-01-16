Bakan Göktaş, babası Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan öğrencinin karne törenine katıldı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakan Göktaş, babası Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan öğrencinin karne törenine katıldı Açıklaması

Bakan Göktaş, babası Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan öğrencinin karne törenine katıldı Açıklaması
16.01.2026 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2022'de Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın 1. sınıf öğrencisi oğlu Aras Talha'nın karne törenine katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2022'de Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın 1. sınıf öğrencisi oğlu Aras Talha'nın karne törenine katıldı.

Etimesgut Şehit Muhammed İsmail Kaya İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende 1. sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Göktaş, miniklerle sohbet ederek, gelişim raporlarını teslim etti.

Öğrencilere, yarıyıl tatilinde verimli vakit geçirebilecekleri dergi ve kitapları içeren eğitim seti ile oyuncaklar da hediye edildi.

Bakan Göktaş, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün Türkiye genelinde şehit ve gazi çocuklarımızın ilk karne heyecanını paylaştık. Özellikle Türkiye genelinde birinci sınıfa giden 39 şehit çocuğumuzun ilk karne heyecanını paylaşma imkanı bulduk." dedi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın oğlu Aras Talha'nın da ilk karne heyecanını paylaştıklarını dile getiren Göktaş, "Şehitlerimizin, aziz kahramanlarımızın emaneti her zaman bizim başımızın tacıdır. Biz her zaman onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu ilk karne heyecanını onlarla paylaşmaktan büyük mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.

Göktaş, şehit çocuklarının yanı sıra 461 gazi çocuğunun da ilk karnesinde yanlarında olacaklarını vurgulayarak, Türkiye'nin diğer illerinde vali ve mülki idare amirlerince programlara eşlik edileceğini belirtti.

Öğrencilere bol bol dinlenebilecekleri keyifli bir tatil dileyen Göktaş, oyunlarla geçirecekleri bir tatilin ardından ikinci döneme hazırlıklı olarak gelmeleri temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı
Orkun Kökçü’nün Macaristan’a attığı gol, A Milli Takımımız’da yılın golü seçildi Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi
Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı
Tanınmış avukat Ali Aydın’ı başını taşla ezerek öldüren caniden korkunç sözler Tanınmış avukat Ali Aydın'ı başını taşla ezerek öldüren caniden korkunç sözler
Ziraat Türkiye Kupası’nda sürpriz 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
Verdiğiniz sipariş gelmeyebilir 3 günlük grev kararı aldılar Verdiğiniz sipariş gelmeyebilir! 3 günlük grev kararı aldılar

12:18
Ara tatiller kalkıyor mu Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
Ara tatiller kalkıyor mu? Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
11:46
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı Yusuf Tekin’den çok konuşulan iddiaya yanıt
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt
11:37
Korkunç iddia: İran protestocuların cansız bedenlerini para karşılığında teslim ediyor
Korkunç iddia: İran protestocuların cansız bedenlerini para karşılığında teslim ediyor
11:34
Survivor’dan elenen Dilan Çıtak’ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
10:53
Derya Çayırgan’ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi
Derya Çayırgan'ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi
10:48
Ünlülere yeni operasyon 5 kişi gözaltına alındı
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 12:26:24. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş, babası Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan öğrencinin karne törenine katıldı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.