Bakan Göktaş, Kreş İhlalleri İçin İnceleme Başlattı

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "İBB'nin denetim dışı işletmeye çalıştığı çocuk etkinlik merkezinde ortaya çıkan skandal sonrası pek çok sözde 'kreş' hakkında ihbar hatlarımız üzerinden şikayet mesajları alıyoruz. Bakanlık olarak tüm şikayetler için sosyal inceleme süreçlerimizi başlattık" dedi.

Bakan Göktaş, AK Parti'nin Altıeylül ilçesindeki Hasan Can Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Burada yaptığı konuşmadan bir bölümünü sosyal medya hesabından paylaşan Göktaş, "İBB'nin denetim dışı işletmeye çalıştığı çocuk etkinlik merkezinde ortaya çıkan skandal sonrası pek çok sözde 'kreş' hakkında ihbar hatlarımız üzerinden şikayet mesajları alıyoruz. Bakanlık olarak tüm şikayetler için sosyal inceleme süreçlerimizi başlattık. Her zaman söylediğimiz gibi her vaka bizim için fazla bir vakadır. Her iddiayı, vakayı titizlikle inceliyoruz. Çocuklar bizim kırmızı çizgimizdir. Çocuklarımızın bir tek saç telinin bile incinmesine tahammülümüz yoktur" ifadesini kullandı.