Bakan Göktaş, Kreş İhlalleri İçin İnceleme Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakan Göktaş, Kreş İhlalleri İçin İnceleme Başlattı

25.01.2026 00:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile Bakanı Göktaş, İBB'nin denetim dışı kreşleri üzerine inceleme süreçlerinin başladığını duyurdu.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "İBB'nin denetim dışı işletmeye çalıştığı çocuk etkinlik merkezinde ortaya çıkan skandal sonrası pek çok sözde 'kreş' hakkında ihbar hatlarımız üzerinden şikayet mesajları alıyoruz. Bakanlık olarak tüm şikayetler için sosyal inceleme süreçlerimizi başlattık" dedi.

Bakan Göktaş, AK Parti'nin Altıeylül ilçesindeki Hasan Can Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Burada yaptığı konuşmadan bir bölümünü sosyal medya hesabından paylaşan Göktaş, "İBB'nin denetim dışı işletmeye çalıştığı çocuk etkinlik merkezinde ortaya çıkan skandal sonrası pek çok sözde 'kreş' hakkında ihbar hatlarımız üzerinden şikayet mesajları alıyoruz. Bakanlık olarak tüm şikayetler için sosyal inceleme süreçlerimizi başlattık. Her zaman söylediğimiz gibi her vaka bizim için fazla bir vakadır. Her iddiayı, vakayı titizlikle inceliyoruz. Çocuklar bizim kırmızı çizgimizdir. Çocuklarımızın bir tek saç telinin bile incinmesine tahammülümüz yoktur" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

İnceleme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Göktaş, Kreş İhlalleri İçin İnceleme Başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı
Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi
Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı
Balıkesir’de 5.1 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem

23:51
Şişli’de çöp konteynerinde bulunan başı kesik kadın cesedinin kimliği belli oldu
Şişli'de çöp konteynerinde bulunan başı kesik kadın cesedinin kimliği belli oldu
23:37
Özel’in “Raconu kessin“ çağrısına Bahçeli’den yanıt: Büyüklük yapmak tuzaktır
Özel'in "Raconu kessin" çağrısına Bahçeli'den yanıt: Büyüklük yapmak tuzaktır
23:34
Okan Buruk’tan transfer mesajı
Okan Buruk'tan transfer mesajı
22:56
Suriye’de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı
Suriye'de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı
22:34
Suriye ordusu: SDG, Kandil’den Haseke’ye takviye kuvvet gönderdi, bir sonraki adımı belirliyoruz
Suriye ordusu: SDG, Kandil'den Haseke'ye takviye kuvvet gönderdi, bir sonraki adımı belirliyoruz
21:40
Şişli’de çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu
Şişli'de çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 02:07:13. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş, Kreş İhlalleri İçin İnceleme Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.